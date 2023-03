L'Australia in lotta contro i grandi inquinatori (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) - Il governo Australiano ha compiuto un passo importante verso l'attuazione di una politica climatica chiave, che costringerebbe i principali inquinatori di gas a effetto serra a ridurre le loro emissioni. Il Partito laburista ha dichiarato che le riforme del cosiddetto Meccanismo di Salvaguardia sono essenziali per il raggiungimento dell'obiettivo di ridurre le emissioni del 43% rispetto ai livelli del 2005 entro la fine del decennio. Le riforme creeranno un tetto alle emissioni del Paese e costringerebbero i 215 maggiori impianti inquinanti Australiani a ridurre le emissioni climalteranti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) - Il governono ha compiuto un passo importante verso l'attuazione di una politica climatica chiave, che costringerebbe i principalidi gas a effetto serra a ridurre le loro emissioni. Il Partito laburista ha dichiarato che le riforme del cosiddetto Meccanismo di Salvaguardia sono essenziali per il raggiungimento dell'obiettivo di ridurre le emissioni del 43% rispetto ai livelli del 2005 entro la fine del decennio. Le riforme creeranno un tetto alle emissioni del Paese e costringerebbero i 215 maggiori impianti inquinantini a ridurre le emissioni climalteranti.

