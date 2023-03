L’audio presunto degli oligarchi russi intercettati a parlar male di Putin | “Ha fottuto noi | i nostri figli | il loro futuro | il loro destino | dannazione”

(Di lunedì 27 marzo 2023) Leaks, probabilmente dai servizi ucraini, di una conversazione tra l’oligarca Akhmadov e il produttore musicale Iosif Prigozhin. «Sechin, Chemezov e Zolotov si sono uniti contro Shoigu, alle sue spalle lo chiamano idiota e vogliono farlo a pezzi». Il produttore smentisce: hanno usato l’intelligenza artificiale per ricreare la mia voce. Fonti del FSB, i servizi, confermano a “Istories”:è autentico

