Latitanti italiani | domani la decisione di Parigi

La Corte di Cassazione francese renderà noto domani, a Parigi, la decisione sull'estradizione di 10 latitanti italiani ed ex militanti di estrema sinistra italiani, in gran parte ex delle Brigate rosse, rifugiati in Francia dopo gli "anni di piombo". La Corte di Cassazione francese deciderà domani se concedere o meno l'estrazione di 10 latitanti italiani, tutti ex militari di estrema sinistra. La presidente della Chambre de l'Instruction aveva motivato il rifiuto con il rispetto della vita privata e familiare e con il diritto a un processo equo, garanzie previste dagli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, il giorno dopo, aveva però affermato che "quelle persone, ...

