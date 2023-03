Lastra a Signa: fotografano l’antica chiesa di Santa Lucia e rubano libri, spartiti e una stola. Sette denunciati (Di lunedì 27 marzo 2023) I carabinieri di Lastra a Signa - informa una nota dell'Arma - hanno denunciato in stato di libertà un gruppo di amici, Sette uomini tutti 30enni, residenti in provincia di La Spezia e Massa, accusati di furto aggravato in concorso di oggetti religiosi (due spartiti musicali, due libri e una stola) che avevano appena rubato dall'ex convento di Santa Lucia a Lastra a Signa. Da una prima ricostruzione le 7 persone, appassionati di fotografia, si erano introdotti senza permesso all'interno dell'area per visitare e fotografare l'edificio abbandonato, poiché a loro dire ritrarre questi particolari potrebbe fare tornare a nuova vita quei luoghi. Nel corso della loro esplorazione, avevano trovato e si erano impossessati di ... Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 marzo 2023) I carabinieri di- informa una nota dell'Arma - hanno denunciato in stato di libertà un gruppo di amici,uomini tutti 30enni, residenti in provincia di La Spezia e Massa, accusati di furto aggravato in concorso di oggetti religiosi (duemusicali, duee una) che avevano appena rubato dall'ex convento di. Da una prima ricostruzione le 7 persone, appassionati di fotografia, si erano introdotti senza permesso all'interno dell'area per visitare e fotografare l'edificio abbandonato, poiché a loro dire ritrarre questi particolari potrebbe fare tornare a nuova vita quei luoghi. Nel corso della loro esplorazione, avevano trovato e si erano impossessati di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... toscanamedianew : La scusa della fotografia e depredano l'ex convento - in_appennino : RT muoversintoscan '??In #FiPiLi rallentamenti tra Lastra a Signa e Firenze Scandicci >FI #viabiliTOS' - muoversintoscan : ??In #FiPiLi rallentamenti tra Lastra a Signa e Firenze Scandicci >FI #viabiliTOS - muoversintoscan : ??In #FiPiLi rallentamenti tra Lastra a Signa e Firenze Scandicci verso FI #viabiliTOS - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #FiPiLi, code RISOLTE in uscita a Lastra a Signa provenendo da Firenze #viabiliTOS #viabiliFI -