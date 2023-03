L’assurda storia dell’insegnante licenziata per aver mostrato il David di Michelangelo agli studenti (Di lunedì 27 marzo 2023) Hope Carrasquilla è stata costretta a rinunciare al suo ruolo di preside e insegnante dopo aver sottoposto agli studenti della Classical School di Tallassee un’immagine del David di Michelangelo nel corso di una lezione sull’arte rinascimentale. La docente denuncia sul New York Post il trattamento che ha dovuto subire dopo essere stata costretta da Barney Bishop, dirigente della Tallassee Classical School della Florida, alL’assurda scelta tra il presentare le dimissioni o il licenziamento immediato. La controversia si accende in seguito alle lamentele espresse dai genitori degli allievi: l’accusa è quella di aver mostrato l’opera di Michelangelo nella sua interezza e altre immagini definite come “pornografiche”, tra cui la Creazione di ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 27 marzo 2023) Hope Carrasquilla è stata costretta a rinunciare al suo ruolo di preside e insegnante doposottopostodella Classical School di Tallassee un’immagine deldinel corso di una lezione sull’arte rinascimentale. La docente denuncia sul New York Post il trattamento che ha dovuto subire dopo essere stata costretta da Barney Bishop, dirigente della Tallassee Classical School della Florida, alscelta tra il presentare le dimissioni o il licenziamento immediato. La controversia si accende in seguito alle lamentele espresse dai genitori degli allievi: l’accusa è quella dil’opera dinella sua interezza e altre immagini definite come “pornografiche”, tra cui la Creazione di ...

