L’arbitro fischia la fine in anticipo: la reazione diventa virale | VIDEO (Di lunedì 27 marzo 2023) Un episodio particolare si è verificato durante Vicenza-Arzignano, sfida del Girone A di Serie C. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 2-3, ma la sfida ha fatto molto discutere per un altro motivo. Il fischio di un arbitro, ma soprattutto il suo gesto, sono diventati ben presto virali sui social. Stiamo parlando delL’arbitro Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, salito alla ribalta per aver fischiato tre volte un minuto prima dell’effettiva fine della partita. L’arbitro ha mandato tutti sotto la doccia al 94? e non ha rispettato il tempo di recupero di 5 minuti. Il direttore di gara si è subito reso conto dell’errore e si è messo le mani sul volto per la disperazione. Poi ha alzato le mani e si è scusato per l’errore e ha fatto riprendere la gara per l’ultimo minuto di gioco. Il ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 27 marzo 2023) Un episodio particolare si è verificato durante Vicenza-Arzignano, sfida del Girone A di Serie C. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 2-3, ma la sfida ha fatto molto discutere per un altro motivo. Il fischio di un arbitro, ma soprattutto il suo gesto, sonoti ben presto virali sui social. Stiamo parlando delGiuseppe Mucera della sezione di Palermo, salito alla ribalta per averto tre volte un minuto prima dell’effettivadella partita.ha mandato tutti sotto la doccia al 94? e non ha rispettato il tempo di recupero di 5 minuti. Il direttore di gara si è subito reso conto dell’errore e si è messo le mani sul volto per la disperazione. Poi ha alzato le mani e si è scusato per l’errore e ha fatto riprendere la gara per l’ultimo minuto di gioco. Il ...

