L’arbitro Byron Moreno ricompare in campo | l’incubo azzurro di Italia-Corea aggredito a un torneo amatoriale – Il video

C'è chi è sicuro che se ad arbitrare Italia-Corea non ci fosse stato Byron Moreno, gli azzurri avrebbero vinto anche il mondiale del 2002. Le cose non andarono così. L'arbitraggio dell'allora 33enne ecuadoriano fu quanto meno discutibile. A quanto pare, la prestazione di Moreno non ha fatto indispettire solo Francesco Totti, che con sguardo incredulo guardò il direttore di gara sventolargli davanti alla faccia un cartellino rosso con espressione di sufficienza. Al termine di una partita di calcetto amatoriale tenutasi a Guayaquivil (Ecuador), infatti, subito dopo i tre fischi finali di Moreno, uno dei giocatori gli si scaglia contro L'arbitro e lo spinge con forza a terra mentre lui, di spalle, si stava dirigendo verso la metà campo

