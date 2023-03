L' AQUILA | I GIOVANI SUONANO | BALLANO BREAK DANCE E LEGGONO POESIE | INTERVENGONO FORZE DELL' ORDINE

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertaFazio7 : RT @LegaDilettanti: Una giovane società fondata da giovani con una straordinaria passione per lo sport popolare. È quella dei mammut dello… - Maracanasport : RT @LegaDilettanti: Una giovane società fondata da giovani con una straordinaria passione per lo sport popolare. È quella dei mammut dello… - LegaDilettanti : Una giovane società fondata da giovani con una straordinaria passione per lo sport popolare. È quella dei mammut de… - Maracanasport : RT @firabruzzo: Domani 40 giovani rugbisti abruzzesi all'allenamento regionale ?? #rugbyabruzzo #abruzzo #rugby - firabruzzo : Domani 40 giovani rugbisti abruzzesi all'allenamento regionale ?? #rugbyabruzzo #abruzzo #rugby -

L'- 'Sabato pomeriggio 25 marzo 2023 sotto i portici di San Bernardino a L'gruppi di ragazzi in maniera completamente spontanea si sono incrociati in centro per divertirti ballando, ascoltando musica, recitando poesie e addirittura giocando a scacchi. Improvvisamente ...Durante la cerimonia sono stati premiati con l'd'argento i 25 anni di lavoro; con l'd'... siamo pronti a sognare con senso di responsabilità pensando ai nostrie ai nostri figli". ...... con sede centrale all'interno del Tecnopolo d' Abruzzo, a L'. Il software 'Avanti', di ... creando importanti sinergie per gli importanti stakeholder della multinazionale fondata dai due...

L'Aquila, tensione sotto i portici ”Rivendichiamo lo spazio pubblico” News Town

L’AQUILA – Un universo virtuale sconfinato e ricco di informazioni, efficace mezzo di comunicazione e allo stesso tempo strumento pieno di insidie e pericoli, specialmente per i più giovani. Luci ed ...Grazia Sabatini, residente in provincia dell’Aquila, era arrivata all’ospedale Sant’Andrea per un intervento di routine alla tiroide ...