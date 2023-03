L’appello del Consiglio comunale di Napoli: “Vivere la festa rispettando la città” (Di lunedì 27 marzo 2023) Una campagna di sensibilizzazione per Vivere la festa ‘scudetto’ rispettando la città. L’appello del Consiglio comunale alla SSC Napoli. In una nota inviata al presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis la presidente Enza Amato e tutto il Consiglio comunale hanno chiesto «di promuovere una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza da parte dei calciatori del Napoli, Leggi su 2anews (Di lunedì 27 marzo 2023) Una campagna di sensibilizzazione perla‘scudetto’ladelalla SSC. In una nota inviata al presidente della SSCAurelio De Laurentiis la presidente Enza Amato e tutto ilhanno chiesto «di promuovere una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza da parte dei calciatori del

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Linkiesta : L’appello degli under 35 liberaldemocratici a @CarloCalenda e @elenabonetti per la creazione del nuovo partito Un… - vditrapani : Poi arrivano anche le buone notizie: la Corte sportiva d'appello della @LegaDilettanti Lombardia ha annullato la mu… - Agenzia_Ansa : Chiesta la conferma della condanna a 18 mesi di reclusione per l'ex sindaca Chiara Appendino dalla Procura generale… - NapoliFCNews : L’appello del tifoso ad Osimhen: “Festeggia lo scudetto del Napoli sulla mia Fiat 500” #Napoli #SSCNapoli… - unchimico : RT @myo75ho: L'appello di @possibileTO ai sindaci del Torinese: 'Riconoscete i figli nati dalle coppie omogenitoriali' - Torino Oggi https:… -