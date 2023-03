Vai agli ultimi Twett sull'argomento... drewintotheblue : RT @magitarallo: Non riesco ad ascoltare altro che lana del rey - giampieffe : Ma non avevo capito che era un album di ninna nanne quello di Lana Del Rey ?????????????????? - draketodie : aspetto stqsera sotto le coperte ad ascoltare lana del rey come poche cose nella mia vita - n1trolo : RT @magitarallo: Non riesco ad ascoltare altro che lana del rey - cloemagnus : @Lana_1412m @Virna25marzo @LaVeritaWeb quello che è riportato nel titolo, ma io questo documento a cui fanno riferi… -

Per Rey questo è un disco importante, che marca un passaggio importante nella carriera della cantautrice. A un certo punto in Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd si sente il sermone del pastore delle star Judah Smith. In puro stile Rey, la cantante l'ha registrato col telefono durante una funzione. Si sentono le risatine sue e d'una amica mentre Smith predica d'amore e lussuria, oltre a leggere passi dal Libro dei...

Lana Del Rey apre l'album di famiglia e si racconta pensando alla maternità TGCOM

La cantautrice newyorchese ha pubblicato "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd", un lavoro fortemente personale e autobiografico ...Lana Del Rey ha pubblicato il suo atteso nono album in studio, Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd. Il nuovo album è stato co-prodotto dall’artista assieme a Mike Hermosa, Jack Antonof ...