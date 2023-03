Lallio | scontro furgone-moto | un ferito grave

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 marzo 2023)incidente nel pomeriggio di lunedì (27 marzo) intorno alle ore 15,30 in via Provinciale 22, con unche è finito contro una: il bilancio è di un, il centauro, che è ricoverato al Papa Giovanni. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. L’impatto tra i due mezzi è stato molto violento. Ferite lievi anche per il passeggero della due ruote e l’autista del mezzo. Sul luogo dell’incidente sono accorse due ambulanze, la polizia stradale e e i carabinieri del comando provinciale di Bergamo. Durante le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa.