L’acmella oleracea è il nuovo “botox in a bottle” senza aghi che piace alle star

(Di lunedì 27 marzo 2023) Negli ultimi anni il mondo della cosmetica ha assistito alla nascita di nuovi prodotti che promettono di ridurre le rughe e di conferire un aspetto più giovane e disteso alla pelle. Tra questi, uno dei più apprezzati dè il Biotulin Supreme Skin Gel, un gel biologico prodotto in Germania che svolge la stessa funzione del, mal’utilizzo di. L’ingrediente principale è, una pianta originaria dell’America tropicale, conosciuta anche con il nome di Spilanthes Acmella. Vi raccomandiamo... 8 ingredienti e attivi che dovresti provare prima di passare alChe cos’èe quali sono le sue proprietà La ...

Anche i peptidi svolgono un'azione "botox - like"non è'unico ingrediente cosmetico capace di agire come il botulino , ovvero rendendo meno evidenti i micro - rilievi cutanei. ...In particolare,'estratto naturale diche agisce sulla pelle donando un effetto botox like e riducendo le rughe d'espressione. Troviamo poi'acido ialuronico 3P che idrata la pelle ...Dalla pianta diinfatti viene estratto un ... Numerosi studi ne hanno dimostrato'estrema efficacia, con un effetto ...