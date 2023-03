La zia di Diana Pifferi | morta di stenti | “Mia nipote aveva diritto a vivere”

(Di lunedì 27 marzo 2023) “di, non di pagare per sua madre”. Così, uscendo dalla Corte di Assise di Milano, Viviana, sorella di Alessiae zia della piccoladia 18 mesi abbandonata in casa dalla madre 37enne. In tribunale, a Milano, si è celebrata la prima udienza del processo per omicidio volontario pluriaggravato alla donna. Il presidente Ilio Mannucci Pacini ha rinviato tutto all’8 maggio per permettere al nuovo avvocato della, Alessia Pontenani, di studiare gli atti. L’imputata rischia l’ergastolo. La zia, assistita dal legale Emanuele De Mitri del foro di Milano, si costituirà parte civile. “Mia sorella deve pagare”, ha ripetuto in lacrime Viviana. ...

'Deve pagare, era una bambina che aveva diritto di vivere', ha detto la, indossando una maglietta con una foto della nipote, fuori dall'aula. Le accuse approfondimento Alessia Pifferi, ...commenta 'Aveva diritto di vivere, non di pagare per sua madre'. Così, uscendo dalla Corte di Assise di Milano, Viviana Pifferi, sorella di Alessia Pifferi edella piccolamorta di stenti a 18 mesi abbandonata in casa dalla madre 37enne. In tribunale, a Milano, si è celebrata la prima udienza del processo per omicidio volontario pluriaggravato ...

La zia, assistita dal legale Emanuele De Mitri del foro di Milano, si costituirà parte civile nel processo alla prossima udienza Il presidente Ilio Mannucci Pacini ha rinviato al prossimo 8 maggio per ..."Aveva diritto di vivere, non di pagare per sua madre". Così, uscendo dalla Corte di Assise di Milano, Viviana Pifferi, sorella di Alessia Pifferi e zia della piccola Diana morta di stenti a 18 mesi a ...