(Di lunedì 27 marzo 2023) "Diana era lapiù bella del mondo, non si meritava tutto questo, lei deve pagare per ciò che ha fatto". Lo ha detto ai cronisti Viviana Pifferi,di Alessia, la 37enne che era presente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sailor_snickers : @Sfioredizucca ?? a me i geni della famiglia hanno sí regalato i capelli bianchi fin da subito ma anche l’apparire p… - ehmobasta : @THEFUTURE1983 Buongiorno tesoro della zia ????????? - Zia_Waller : @MariaElenaBozz1 Quelli col colletto particolare sono abiti. Della stilista Alessandra Rich, ispirati a Kate Middle… - michelataxistro : RT @_MarcoV_: @MLetiziaRub @Zia_Paa @PossibileIt @OfficialSSLazio Ma siamo d'accordo! Possibile ha anche ripreso il tweet di Cucchi sul fat… - michelataxistro : RT @_MarcoV_: @Zia_Paa @MLetiziaRub @PossibileIt @OfficialSSLazio Sto dicendo che se c'è un bias e sulla stampa si parla di più della curva… -

La sorella, anche lei in aula in Corte d'Assise a Milano e con una maglietta addosso con stampata la fotonipote, e la madre37enne, nonnapiccola, saranno parti civili nel processo ......dell'istituto dato che il "Serpieri" è anche un liceo sportivo ed Elisa era una promessaginnastica artistica. Alla cerimonia hanno partecipato gli amici di classe, la mamma di Elisa, la, ...Dopo aver parlatoloro carriera, ed aver ascoltato le confessioni di Cristiano Malgioglio " ... Non so se a Los Angeles, Londra, New York, ma ce l'ha ", ha dettoMalgy, come si vede nella clip ...

La zia della bimba morta di stenti: 'Mia sorella paghi' - Ultima Ora Agenzia ANSA

"Diana era la bimba più bella del mondo, non si meritava tutto questo, lei deve pagare per ciò che ha fatto". (ANSA) ...Lo scialpinismo in Abruzzo, e nell’Appennino Centrale, inizia sul Corno Grande, esattamente cento anni fa per merito di Aldo Bonacossa ...