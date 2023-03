“La vita delle donne” la personale di Cinzia Pellin a Museo Venanzo Crocetti (Di lunedì 27 marzo 2023) Cinzia Pellin, Coffe time, 2023, olio su lino, 100×120 cmIl Museo Venanzo Crocetti di Roma ospita dal 1° al 13 Aprile 2023 il nuovo progetto pittorico ed espositivo di Cinzia Pellin ROMA – Sabato 1° aprile 2023 alle ore 18.00 il Museo Venanzo Crocetti presenta la mostra personale La vita delle donne di Cinzia Pellin a cura di Alberto Dambruoso. In mostra saranno presentate quindici tele facenti parti dell’ultimo progetto pittorico sviluppato dall’artista nell’ultimo anno di attività. Protagoniste assolute di questo nuovo progetto pittorico ed espositivo, come si può evincere dal titolo, sono le donne. ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 marzo 2023), Coffe time, 2023, olio su lino, 100×120 cmIldi Roma ospita dal 1° al 13 Aprile 2023 il nuovo progetto pittorico ed espositivo diROMA – Sabato 1° aprile 2023 alle ore 18.00 ilpresenta la mostraLadia cura di Alberto Dambruoso. In mostra saranno presentate quindici tele facenti parti dell’ultimo progetto pittorico sviluppato dall’artista nell’ultimo anno di attività. Protagoniste assolute di questo nuovo progetto pittorico ed espositivo, come si può evincere dal titolo, sono le. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ignaziocorrao : La settimana corta é già stata sperimentata in alcuni paesi con ottimi risultati. Più del 90% delle aziende hanno c… - giammarcosicuro : @lagana_riccardo @StudioFrasi @USIGRai @danielemacheda @vditrapani @FnsiSocial @BeppeGiulietti @Vincenzo_Vita… - Don_Lazzara : L'angelo Gabriele annuncia a Maria che diventerà la Madre di #Gesù, l'atteso delle genti, il principe della pace. L… - Lopinionista : “La vita delle donne” la personale di Cinzia Pellin a Museo Venanzo Crocetti - cultoexo : se avete qualche informazione in più sul tour europeo delle red velvet per favore ditemelo questione di vita o di m… -