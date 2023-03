(Di lunedì 27 marzo 2023) L'uomo, un infermiere ora in pensione, aveva baciato e palpeggiato una paziente ricoverata in psichiatria. I giudici della Cassazione gli hanno riconosciuto le attenuanti: "Ha chiesto scusa, la fragilità della vittima non risulta compromessa"

Si tratta di unae disumanizzante reclusione, che blocca la possibilità di movimento e ...è stata inoltre accelerata da questo decreto che ha eliminato la necessità di convalida deldi ...Come quando nel novembre scorso la colpì con un pugno alla nuca dopo unalite. Fu la madre ... Richiesta accolta dalper le indagini preliminari....e ora giornalista e autrice televisiva (una passione ereditata dal padre) con Sara, è un ... Un tempo credeva che la popolarità in Occidente potesse salvarla da rischi o morte, ma si ...

La violenta, ma il giudice gli sconta la pena: "Si è scusato" ilGiornale.it

La vicenda processuale coinvolge un infermiere, oggi 67enne, all'epoca dei fatti in servizio presso un ospedale abruzzese. Al tempo, l'uomo fu denunciato per aver baciato e palpeggiato una paziente ...Nel caso che vogliamo raccontarvi oggi, pare che in giurisprudenza basti pentirsi, chiedere scusa, per poter ottenere un concreto riconoscimento delle attenuanti per un delitto, anche se il reato comm ...