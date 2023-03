La Venier e Barbara D’Urso insultate dal profilo social di Mediaset ma è un attacco hacker

Leggi su tpi

(Di lunedì 27 marzo 2023) Nel corso del consueto appuntamento domenicale con Domenica In, Maraha ospitato la showgirl e attrice romana Gabriella Labate, moglie del cantante Raf. A sorpresa,, sua grande amica, le ha fatto una sorpresa con un videomessaggio nel talk show di Rai 1. “Non riesco a smettere di ridere per registrare questo videomessaggio. Perché sto pensando a che cosa penserai quando mi vedrai là, a Domenica In, da Mara. Me l’ha chiesto Mara e non potevo dire di no. E poi sai quanto ci amiamo” ha dichiarato lache rivolgendosi allaha messo fine ai tanti rumors su una presunta rivalità tra le due conduttrici che in realtà sono molto amiche e legate da un reciproco rapporto di affetto e stima. “Mara, mi mancano le serate io e te in calzettoni a guardare la televisione. Non con ...