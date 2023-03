La svolta governista di Berlusconi inaugura il quasi monocolore Meloni

(Di lunedì 27 marzo 2023) Non credete a chi dice e scrive che a Villa San Martino decide la morosa di turno del Cavaliere. Oggi Marta Fascina, ieri Francesca Pascale. È una storia che si ripete da decenni. Quando Silvioha chiaro l’obiettivo, e l’interesse, prende la stilografica e segna una linea netta sul nome della vittima sacrificale di turno che fino a quel momento gli è servita. Oggi Licia Ronzulli, ieri Mariarosaria Rossi. La vicenda contingente è quella della decapitazione del capogruppo Alessandro Cattaneo, sostituito da Paolo Barelli. Ronzulli rimane presidente dei senatori azzurri, ma perde il posto di potere in Lombardia come coordinatrice, pagando il fatto di non avere indicato per un assessorato regionale un amico dellamoglie del sire d’Arcore. Ma queste sono quisquilie di nessun significato politico. Il fatto centrale è la strambata ...

Ci sarebbero i progetti di fusione tra Rai e Mediaset dietro la svolta governista di Berlusconi. Il ruolo di Gianni Letta (in passato svolto da Bruno Ermolli). I tormenti del Cav. che pensa di nuovo al partito unico

Berlusconi cambia Forza Italia, vince la linea governista: Barelli capogruppo alla Camera al posto di Cattaneo ilmessaggero.it

Ci sarebbero i progetti di fusione tra Rai e Mediaset dietro la svolta governista di Berlusconi. Il ruolo di Gianni Letta (in passato svolto da Bruno Ermolli). I tormenti del Cav. che pensa di nuovo al partito unico