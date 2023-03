La Svezia non convoca Ibrahimovic contro l’Azerbaigian: «assente per infortunio» (Di lunedì 27 marzo 2023) Zlatan Ibrahimovic di nuovo infortunato? La Svezia non lo ha convocato per la partita contro l’Azerbaigian valida per le qualificazioni a Euro 2024. Ibra non sarà nemmeno in panchina. Nella nota ufficiale pubblicata sul suo sito, la Federcalcio svedese si limita a scrivere: “Albin Ekdal, che era malato durante il raduno, non è in squadra. Nemmeno Zlatan Ibrahimovic, assente per infortunio“. Ibra era stato impiegato per circa 30 minuti nella precedente partita con il Belgio, poi, ieri, aveva svolto allenamento personalizzato per un fastidio fisico su cui non sono state date informazioni dalla Nazionale. In conferenza stampa, il commissario tecnico Anderson si era limitato a parlare di un punto interrogativo riguardo le condizioni dell’attaccante del ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) Zlatandi nuovo infortunato? Lanon lo hato per la partitavalida per le qualificazioni a Euro 2024. Ibra non sarà nemmeno in panchina. Nella nota ufficiale pubblicata sul suo sito, la Federcalcio svedese si limita a scrivere: “Albin Ekdal, che era malato durante il raduno, non è in squadra. Nemmeno Zlatanper“. Ibra era stato impiegato per circa 30 minuti nella precedente partita con il Belgio, poi, ieri, aveva svolto allenamento personalizzato per un fastidio fisico su cui non sono state date informazioni dalla Nazionale. In conferenza stampa, il commissario tecnico Anderson si era limitato a parlare di un punto interrogativo riguardo le condizioni dell’attaccante del ...

