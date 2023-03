“La stessa malattia”. Ivano Marescotti, il dramma della morte del figlio. Chi era Mattia (Di lunedì 27 marzo 2023) La morte di Ivano Marescotti ha aperto una ferita nel mondo del cinema e della cultura italiana; 77 anni, una vita fatti di sacrifici, successi e dolori come quello mai superato della morte del figlio Mattia, scomparso a 44 anni. Fare un ritratto di Marescotti è molto più difficile di quanto si possa pensare. Geometra comunale prima, era diventato attore per caso alla soglia dei 40 anni: “Un giorno un amico attore mi chiese di sostituirlo in uno spettacolo”. “Prima che Albertazzi mi notasse e mi prendesse per una tournée di 5 mesi, ero quasi ridotto a fare il barbone. Mangiavo panini e dormivo in un sacco a pelo, senza una casa”. Poi il successo e oltre 50 film. Versatilità assoluta e capace di spaziare da ruoli comici, che gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) Ladiha aperto una ferita nel mondo del cinema ecultura italiana; 77 anni, una vita fatti di sacrifici, successi e dolori come quello mai superatodel, scomparso a 44 anni. Fare un ritratto diè molto più difficile di quanto si possa pensare. Geometra comunale prima, era diventato attore per caso alla soglia dei 40 anni: “Un giorno un amico attore mi chiese di sostituirlo in uno spettacolo”. “Prima che Albertazzi mi notasse e mi prendesse per una tournée di 5 mesi, ero quasi ridotto a fare il barbone. Mangiavo panini e dormivo in un sacco a pelo, senza una casa”. Poi il successo e oltre 50 film. Versatilità assoluta e capace di spaziare da ruoli comici, che gli ...

