La squadra di rubgy dei detenuti con 13 giocatori positivi alla droga su 27

La squadra di rubgy dei detenuti di Torino Vallette rischia l'esclusione: 13 giocatori positivi alla droga su 27…

Vittoria importante e netta quella realizzata dalla compagine Seniores dello Stade Valdôtainquella realizzata contro le Province dell'Ovest per 62 - 6 tra le mura amiche di Sarre. ' La ......Sarà un fine settimana ricco di emozione per lo Stade Valdotain di, pronto a fare scendere in campo le sue squadre. Tra queste fari puntati sulla compagine ...cui abbiamo perso contro la......la stessa passione che l'ha trascinata in qualità di fondatrice e poi allenatrice della... Una storia di sport e diche ha travolto e unito una famiglia in una fusione unica, come avviene ...

I giallorossi giungono a Bitonto senza i senatori Bonaparte, Baccio, Nestola e Solazzo, indisponibili, e scendono in campo con una formazione a dir poco giovane. Il primo tempo è equilibrato e le due ...MESSINA – Vittoria per il Messina Rugby che nella 14ª giornata del campionato di serie B supera la Polisportiva Paganica, quarta forza del girone 4, con il risultato di 19-12. Una partita combattuta e ...