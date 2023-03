La “soluzione” di Bill Gates per combattere le pandemie è la solita trappola del pensiero unico (Di lunedì 27 marzo 2023) Bill Gates si occupi di computer e lasci perdere la sanità. Viene spontaneo pensare che voglia trattare gli uomini come i computer ovvero vaccinarli tutti e poi deciderne il destino: con gli aggiornamenti e i costi per cui i vecchi computer vengono resi inutilizzabili e senza programmi che devi pagare annualmente (e se non paghi ti ritrovi senza, avendo di fatto speso inutilmente i tuoi soldi). E’ il pensiero spontaneo venuto alla mente dopo aver letto qualche giorno fa su “Repubblica” il suo articolo “Combattiamo le pandemie come gli incendi” per far passare il concetto che “Non siamo pronti a prevenire i nuovi virus”. Sembra la giusta preoccupazione di un filantropo che si preoccupa per l’umanità e sponsorizza la campagna per una gestione unica della sanità a livello mondiale, il Global Health Emergency Corps. Detta ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023)si occupi di computer e lasci perdere la sanità. Viene spontaneo pensare che voglia trattare gli uomini come i computer ovvero vaccinarli tutti e poi deciderne il destino: con gli aggiornamenti e i costi per cui i vecchi computer vengono resi inutilizzabili e senza programmi che devi pagare annualmente (e se non paghi ti ritrovi senza, avendo di fatto speso inutilmente i tuoi soldi). E’ ilspontaneo venuto alla mente dopo aver letto qualche giorno fa su “Repubblica” il suo articolo “Combattiamo lecome gli incendi” per far passare il concetto che “Non siamo pronti a prevenire i nuovi virus”. Sembra la giusta preoccupazione di un filantropo che si preoccupa per l’umanità e sponsorizza la campagna per una gestione unica della sanità a livello mondiale, il Global Health Emergency Corps. Detta ...

