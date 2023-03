La segretaria Schlein spiega cosa vuol dire unità del partito | Sui capigruppo e sulla segreteria decido io

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : Dopo il Bologna, per quale squadra simpatizzerà la Schlein? Poche idee, molto confuse per la segretaria PD. - DantiNicola : Le parole usate da Elly #Schlein sui blitz di Ultima Generazione sono incredibili. La segretaria del PD dice di fat… - pietroraffa : Da quando #Schlein è segretaria il Pd ha guadagnato 1 milione e 800 mila voti. Tantissimo, considerato il tempo. M… - italiarena : RT @ilCoperchio: Partito Democratico. Kramer contro Kramer. Oggi, conta di più il Presidente (Stefano Bonaccini) o la Segretaria (Elly… - danieledv79 : RT @Arturo_Parisi: Ulivisti 4.0: Nel nuovo Pd che doveva abolire le correnti, ne è spuntata una nuova. E se lo sfaldamento della mozione Bo… -

...partito - da cui la decisione di affidare a Bonaccini la Presidenza del parrito - avrebbe suggerito di fare insieme capigruppo edel partito affidando cariche e incarichi. Invece...L adel Pd, Elly, alla riunione dei deputati e dei senatori convocata per oggi , a quanto risulta, appare intenzionata a proporre i nomi di Chiara Braga (area Dario Franceschini ) ...Errare è umano, perseverare è diabolico, ma ripetere per la terza volta la fallacia, cosa è Non sapremmo come definire altrimenti l'infausta idea delladel Pd,, di formare un "governo ombra". Che, ricordiamolo, nella tradizione del parlamento inglese, è quando il partito all'opposizione nomina un contro governo, con incarichi ...

Elly Schlein l’imprevedibile. La neo-segretaria Pd maestra del contropiede Il Sole 24 ORE

Dopo lo strappo dei lettiani, se si va al voto vince la segretaria . Molti sostenitori di Bonaccini attratti dalla galassia della vincitrice. Picierno (prima in ticket col governatore alle primarie) è ...Chi è Chiara Braga, deputata del Partito Democratico che la nuova segretaria Elly Schlein punta a fare eleggere come nuovo capogruppo alla Camera.