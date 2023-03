La Russia vieta gli iPhone per i politici, non sono così sicuri come si crede (Di lunedì 27 marzo 2023) Tecnoandroid Il Cremlino, in Russia, ha ordinato ai funzionari di smettere di usare gli iPhone, apparentemente per timore che i dispositivi potessero essere vulnerabili alle agenzie di intelligence occidentali, riferisce Reuters. A seguito della decisione di Apple di interrompere le vendite dei suoi prodotti in Russia in risposta all’invasione dell’Ucraina nel 2022, il governo russo ha ora imposto un divieto all’uso degli iPhone da parte dei funzionari governativi. Questa mossa fa parte di uno sforzo più ampio da parte del paese per ridurre la sua dipendenza dalla tecnologia straniera e aumentare la sua produzione interna. Resta da vedere come questo divieto influenzerà le operazioni quotidiane dei funzionari del governo russo, molti dei quali si sono abituati a utilizzare il ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 27 marzo 2023) Tecnoandroid Il Cremlino, in, ha ordinato ai funzionari di smettere di usare gli, apparentemente per timore che i dispositivi potessero essere vulnerabili alle agenzie di intelligence occidentali, riferisce Reuters. A seguito della decisione di Apple di interrompere le vendite dei suoi prodotti inin risposta all’invasione dell’Ucraina nel 2022, il governo russo ha ora imposto un divieto all’uso deglida parte dei funzionari governativi. Questa mossa fa parte di uno sforzo più ampio da parte del paese per ridurre la sua dipendenza dalla tecnologia straniera e aumentare la sua produzione interna. Resta da vederequesto divieto influenzerà le operazioni quotidiane dei funzionari del governo russo, molti dei quali siabituati a utilizzare il ...

