La Roma deve incassare 55 milioni in estate | scelti i due titolari da sacrificare!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 27 marzo 2023) Non poco adesso il lavoro per Tiago Pinto, alle prese con espedienti che possano assicurare maggiori finanze alla, con strategiche uscite da valutare per risanare le casse in vista del prossimo mercato. Tra gli obiettivi visti ora come necessari in casa giallorossa, ci sarebbe infatti quello ditra i 50 e i 55nella finestra estiva, in modo da avere un maggiore sostegno finanziario. Tiago Pinto al lavoro per risanare le casse giallorosse: i nomi da sacrificare tra idellaTra le possibili entrate cui puntare per la, Tiago Pinto avrebbe pensato in particolare alla cessione di Tammy Abraham e Roger Ibanez, come riportato sul Corriere dello Sport. Tammy Abraham,Se l’attaccante inglese ha già attirato le ...