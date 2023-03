La ricetta della pastiera napoletana originale

Leggi su cultweb

(Di lunedì 27 marzo 2023) che leggerete di seguito, con tutti gli ingredienti che servono per il ripieno e la pasta frolla e le indicazioni di tutti i procedimenti, vi permetterà di preparare il dolce tradizionale di Pasqua. Laè così amata (in tutta Italia, non solo a Napoli) che qualcuno sorvola sulle tradizioni e la mangia anche a Natale. Chi scrive ha fatto riferimento a questaper molti anni ed è sempre stato un successo. Come vi spieghiamo nella, potete preparare pasta frolla e ripieno anche un giorno prima dell’effettiva preparazione del dolce. E in generale, vi consigliamo di preparare laqualche giorno prima di servirla (ammesso che riusciate a resistere senza mangiarla). Buona preparazione! Ingredienti per 10 persone:Per la pasta frolla: Farina, 400 gr Zucchero, gr. 170 (tritato finemente) Burro e ...