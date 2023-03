La resistenza ucraina fa saltare l' auto di un comandante russo nella Mariupol occupata

(Di lunedì 27 marzo 2023) La guerra continua ma le attività partigiane di attacco agli occupanti non si ferma no. Il sindaco in esilio diVadim Boychenko ha reso noto questa mattina che laha fatto ...

La guerra continua ma le attività partigiane di attacco agli occupanti non si ferma no. Il sindaco in esilio di Mariupol Vadim Boychenko ha reso noto questa mattina che laha fatto saltare in aria l'auto di uno dei principali comandanti dell'esercito russo nella città occupata. Lo riporta Unian citando un post su Telegram di Boychenko: "La ...In concreto, a seguito della forte discesa dovuto alla guerrae relativi rimbalzi, sul ... top a 2,603 euro, con ritracciamento violento poco sopra 2,08 euro, ripresa sulla......tanti connazionali onesti giochicchiano con le parole e sembrano pronti ad abbandanare l'al suo destino Perché pensano, sotto sotto, che la pace della dittatura sia meglio della...

Guerra in Ucraina. La Russia non esclude alcuna opzione in caso di nuove sanzioni occidentali. Resistenza ucraina in azione a Mariupol.Esplosioni questa mattina a Mariupol, nel Donetsk, e a Melitopol, nella regione di Zaporizhzhia, città ucraine occupate dall’esercito russo. Lo riferiscono gli amministratori in esilio delle due città ...