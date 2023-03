La resilienza delle imprese italiane, ricerca della Svimez: oggi la presentazione a Roma (Di lunedì 27 marzo 2023) resilienza delle imprese italiane dopo la crisi, il museo virtuale sulla pratica agricola della vite ad alberello di Pantelleria, bene immateriale del patrimonio Unesco e infine le politiche regionali industriali. Sono questi i temi delle prossime iniziative Svimez. Si inizierà oggi, alle 16, presso l’Universitas Mercatorum, a Roma. In questa occasione si svolgerà la presentazione del volume “La resilienza delle imprese italiane, durante e dopo la lunga crisi. Un’analisi territoriale”, a cura dei ricercatori Svimez Serenella Caravella e Stefano Prezioso. Oltre agli autori, parteciperanno alla ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 marzo 2023)dopo la crisi, il museo virtuale sulla pratica agricolavite ad alberello di Pantelleria, bene immateriale del patrimonio Unesco e infine le politiche regionali industriali. Sono questi i temiprossime iniziative. Si inizierà, alle 16, presso l’Universitas Mercatorum, a. In questa occasione si svolgerà ladel volume “La, durante e dopo la lunga crisi. Un’analisi territoriale”, a cura deitoriSerenella Caravella e Stefano Prezioso. Oltre agli autori, parteciperanno alla ...

