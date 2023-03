La pericolosa verità sulla terapia rettale all’ozono di Gwyneth Paltrow (Di lunedì 27 marzo 2023) All’inizio di questo mese, la regina del wellness Gwyneth Paltrow ha ammesso di fare la terapia rettale all’ozono, ma i medici hanno subito messo in guardia tutti su questo tipo di pratica. I medici hanno definito la terapia “controversa nella migliore delle ipotesi” e hanno affermato che “potrebbero esserci alcuni effetti collaterali sconosciuti”. Hanno inoltre avvertito che non ci sono prove scientifiche dei benefici della terapia rettale all’ozono e che potrebbe essere tossica per il corpo. “L’ozonoterapia non è stata studiata abbastanza”, ha affermato il pneumologo Vickram Tejwani. “Abbiamo bisogno di più dati sui potenziali effetti collaterali, che potrebbero essere gravi, prima di iniziare a offrirlo come ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 27 marzo 2023) All’inizio di questo mese, la regina del wellnessha ammesso di fare la, ma i medici hanno subito messo in guardia tutti su questo tipo di pratica. I medici hanno definito la“controversa nella migliore delle ipotesi” e hanno affermato che “potrebbero esserci alcuni effetti collaterali sconosciuti”. Hanno inoltre avvertito che non ci sono prove scientifiche dei benefici dellae che potrebbe essere tossica per il corpo. “L’ozononon è stata studiata abbastanza”, ha affermato il pneumologo Vickram Tejwani. “Abbiamo bisogno di più dati sui potenziali effetti collaterali, che potrebbero essere gravi, prima di iniziare a offrirlo come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucisanoSilvia : RT @byoblu: La divisione tra vaccinati, contro il Coronavirus e quanti non lo sono, ha generato una retorica molto pericolosa. Ecco perché… - Antonel17742361 : RT @Lunaabellaa55: ...Cit. Più vera non ce ne sta!!??????? Anto in tutto il tuo percorso l'arma più pericolosa è stata la tua grande verità,E… - Lunaabellaa55 : ...Cit. Più vera non ce ne sta!!??????? Anto in tutto il tuo percorso l'arma più pericolosa è stata la tua grande ver… - Stecaligola : @Ci1812 Fitti incomprensibili e inquinatissima sono solo verità. Pericolosa non più di altre. Sempre più classista… - MorenoPanichi : @maine_coon2 La FNOMCEO ha solo seguito la scienza e i dati di ISS e AIFA: se ha 'impedito ai medici di dire la ver… -

Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: IL COLLANTE MAGICO Diteci la verità: 'Non vi abbiamo ancora stancato' Dai... Onesti... Se ci pensate bene, le cose ... la vostra esistenza senza il collante magico Ve lo diciamo noi : 'Una vita veramente pericolosa, ... Matteo Messina Denaro e i complottisti: cosa succederebbe in caso di pentimento del boss mafioso ... potrebbe scegliere la via più pericolosa, ma anche la più remunerativa per i suoi disegni: ... con pazienza e fatica, sapranno discernere le menzogne dalle possibili verità, ma ci vorrà un mucchio di ... Domenica 26 Marzo 2023 Sky Cinema, Ai confini del mondo - La vera storia di James Brooke (SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304) Nessuna verità Leonardo DiCaprio e Russell Crowe in un action di Ridley Scott. Un agente della Cia accetta una pericolosa missione in Giordania per ... Diteci la: 'Non vi abbiamo ancora stancato' Dai... Onesti... Se ci pensate bene, le cose ... la vostra esistenza senza il collante magico Ve lo diciamo noi : 'Una vita veramente, ...... potrebbe scegliere la via più, ma anche la più remunerativa per i suoi disegni: ... con pazienza e fatica, sapranno discernere le menzogne dalle possibili, ma ci vorrà un mucchio di ...(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304) NessunaLeonardo DiCaprio e Russell Crowe in un action di Ridley Scott. Un agente della Cia accetta unamissione in Giordania per ... La pericolosa verità sulla terapia rettale all'ozono di Gwyneth Paltrow News – Roba da Donne