La performance del consigliere reggino Latella finisce su 'Striscia la Notizia' (Di lunedì 27 marzo 2023) Il consigliere reggino Giovanni Latella ha conquistato il "palcoscenico" della trasmissione " Striscia la Notizia " di Antonio Ricci dopo la sua performance memorabile durante una lunga seduta del ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 27 marzo 2023) IlGiovanniha conquistato il "palcoscenico" della trasmissione "la" di Antonio Ricci dopo la suamemorabile durante una lunga seduta del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Ai Grammy del 1998 Luciano Pavarotti avrebbe dovuto cantare la sua indimenticabile versione del Nessun dorma ma si… - alessahdro : @Agenzia_Ansa Grazie per questa altra puntata del TrumanShow, un cast di livello. Zelly ha gli occhi un pò arrossat… - ChiaraBenvenuto : @CaraCori Concordo. Maniaci del perfezionismo e della performance, non siamo più in grado di ascoltare e di accetta… - NatashaPell3 : RT @JamesLucasIT: Ai Grammy del 1998 Luciano Pavarotti avrebbe dovuto cantare la sua indimenticabile versione del Nessun dorma ma si ammalò… - Cataf95659168 : RT @lorenzofares: Che Martina! ?? @MartinaTrevisa3 ???? è tra le migliori 8 del #MiamiOpen ?? grazie al successo per 63 63 su Jelena Ostapenk… -