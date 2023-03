La nuova Carola Rackete: chi è Pia Klemp, la capitana della Louise Michel che si definisce antifascista (Di lunedì 27 marzo 2023) Pia Klemp, la comandante della nave ong di Bansky è la nuova Carola Rackete. Tedesca come lei, studi in biologia marina, anche lei sulla via della beatificazione da parte della sinistra. Una capitana che, prima di tutto, si definisce “antifascista”. “Non vedo il salvataggio in mare come un’azione umanitaria – spiegò in una intervista al Guardian – ma come una forma di lotta antifascista”. La ricordiamo con la faccetta strafottente, scarpe da ginnastica e maglietta, con il pugno chiuso e il solo dito medio alzato. Un’immagine risalente al 2019 quando il Süddeutsche Seitung Magazin le chiese di fare una intervista a cui rispondere solo a gesti. Sotto il vaffanculo, la domanda “Il tuo messaggio a Matteo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Pia, la comandantenave ong di Bansky è la. Tedesca come lei, studi in biologia marina, anche lei sulla viabeatificazione da partesinistra. Unache, prima di tutto, si”. “Non vedo il salvataggio in mare come un’azione umanitaria – spiegò in una intervista al Guardian – ma come una forma di lotta”. La ricordiamo con la faccetta strafottente, scarpe da ginnastica e maglietta, con il pugno chiuso e il solo dito medio alzato. Un’immagine risalente al 2019 quando il Süddeutsche Seitung Magazin le chiese di fare una intervista a cui rispondere solo a gesti. Sotto il vaffanculo, la domanda “Il tuo messaggio a Matteo ...

