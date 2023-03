La Nato attacca Putin: 'Irresponsabile piazzare armi nucleari tattiche in Bielorussia' (Di lunedì 27 marzo 2023) La Nato ha attaccato il Cremlino dicendo che il piano di Vladimir Putin di piazzare armi nucleari tattiche in Bielorussia è 'pericoloso e Irresponsabile' e rappresenta una minaccia per gli impegni di ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 marzo 2023) Lahato il Cremlino dicendo che il piano di Vladimirdiinè 'pericoloso e' e rappresenta una minaccia per gli impegni di ...

