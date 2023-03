La modularità degli organismi vegetali può aiutarci a mitigare la crisi climatica

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 27 marzo 2023) C’è una particolare zona di intersezione, ed è quella in cui scienza e creatività si intersecano. Ecco, in quel preciso cluster si possono trovare punti di vista alternativi e magari rivoluzionari che possono ribaltare quello che abbiamo pensato fino ad oggi rispetto a un certo tema. Ad esempio: cosa pensiamo delle piante? Magari che sono belle, magari che ci servono per mangiare o per produrre spezie o erbe officinali, ma abbiamo mai pensato a loro come esseri senzienti? Probabilmente no. Questo succede perché la nostra è una visione strettamente antropocentrica: Stella Saladino nel libro “Pensa come una pianta. Modelli cognitivi del mondo vegetale per trovare soluzioni e idee innovative” (Flaco Edizioni) offre spunti di riflessione e delle metodologie che si possono mutuare dal mondo vegetale e applicare in quello umano, dai processi creativi alle procedure organizzative. Tutto ha ...