La Kings League di Pique porta 90mila persone al Camp Nou biglietti dai 10 ai 60 euro

(Di lunedì 27 marzo 2023) La finale diha riempito ilNou. Il torneo creato da Gerard, ex difensore del Barça, è riuscito nel suo obiettivo: ha attirato piùdel calcio tradizionale. Su El Pais il racconto dell’evento nello stadio del Barcellona: “Se il calcio è uno sport in cui si gioca 11 contro 11 e in cui vincono sempre i tedeschi, laè una competizione dove vince sempre Gerard Piqué. L’ex calciatore del Barça, fondatore della competizione di calcio a 7 formato da streamer, ha raccolto un vasto pubblico attraverso Twitch ed è riuscito ad attirarlo alNou per le final four del torneo“. Il quotidiano spagnolo si sofferma sull’enorme potere attrattivo della: “Il ...

Laè in costante evoluzione, con modifiche al regolamento decise in corso d'opera nelle ormai celebri riunioni live dei presidenti. Le novità vengono votate dal pubblico via social e poi ...Successo straordinario per la Final Four della, il torneo di calcio a 7 creato da Gerard Piqué: l'ex giocatore del Barcellona ...Commenta per primo Numeri da record per ladi Gerard Piqué, che registra un seguito al top con 90.000 spettatori al Camp Nou e un milione e mezzo di persone collegate sui social per le finali. Il torneo di calcio a 7 creato dall'...

90 mila persone al Camp Nou: Barcellona impazzisce per la nuova creatura di Piqué La Gazzetta dello Sport

Il successo del format creato da Gerard Piqué ci racconta come sta cambiando il rapporto tra sport e intrattenimento.