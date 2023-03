La Juve apre in positivo in Borsa nel giorno dell’udienza (Di lunedì 27 marzo 2023) La Juventus inizia la settimana in positivo in Borsa. Il titolo del club bianconero ha aperto la seduta odierna in crescita dello 0,97% a quota 0,3128 euro per azione. La chiusura precedente – quella di venerdì – si era invece attestata a 0,3098 euro. In serata erano successivamente stati pubblicati i risultati della semestrale, che L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 marzo 2023) Lantus inizia la settimana inin. Il titolo del club bianconero ha aperto la seduta odierna in crescita dello 0,97% a quota 0,3128 euro per azione. La chiusura precedente – quella di venerdì – si era invece attestata a 0,3098 euro. In serata erano successivamente stati pubblicati i risultati della semestrale, che L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

