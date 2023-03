La Guardia costiera contro le Ong: continue chiamate per mettere in difficoltà i soccorsi. Gasparri: a chi giova? (Di lunedì 27 marzo 2023) Il fermo della nave finanziata da Banksy a Lampedusa ha fatto esplodere la polemica tra la Guardia costiera e le Ong, accusate senza mezzi termini di creare il caos nel Mediterraneo. Stando alla ricostruzione della Guardia costiera, «le continue chiamate dei mezzi aerei» appartenenti a Organizzazioni non governative, «hanno sovraccaricato i sistemi di comunicazione del Centro nazionale di coordinamento dei soccorsi, sovrapponendosi e duplicando le segnalazioni dei già presenti assetti aerei dello Stato». In questo modo le Ong non aiutano i soccorsi ma li rendono più difficili. Piena solidarietà alla Guardia costiera arriva da Maurizio Gasparri: “La loro eroica azione viene intralciata – dice ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Il fermo della nave finanziata da Banksy a Lampedusa ha fatto esplodere la polemica tra lae le Ong, accusate senza mezzi termini di creare il caos nel Mediterraneo. Stando alla ricostruzione della, «ledei mezzi aerei» appartenenti a Organizzazioni non governative, «hanno sovraccaricato i sistemi di comunicazione del Centro nazionale di coordinamento dei, sovrapponendosi e duplicando le segnalazioni dei già presenti assetti aerei dello Stato». In questo modo le Ong non aiutano ima li rendono più difficili. Piena solidarietà allaarriva da Maurizio: “La loro eroica azione viene intralciata – dice ...

