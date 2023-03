La Guardia Costiera affonda le Ong anarchiche (Di lunedì 27 marzo 2023) Mettiamo subito in chiaro: nessuna motovedetta della Guardia Costiera italiana ha sganciato un missile per affondare una nave umanitaria. Ma da un punto di vista figurato è un po’ come se lo avesse fatto, come se si fosse tolta un macigno dalle scarpe, altro che sassolino. La nota pubblicata ieri dalle autorità marittime è stato un duro j’accuse alle attività delle Ong che con le “continue chiamate” e gli ordini ignorati intralciano le attività di salvataggio dei nostri Guardiacoste. L’anarchia della Luise Michel Perché va bene salvare i migranti in mare. Va bene cercare di evitare nuove tragedie come quelle di Cutro o come quella al largo della Libia di qualche settimana fa. Ma le regole sono regole. E vanno rispettate. Per questo l’autorità marittima di Lampedusa ha messo le ganasce alla Luise Michel, la nave ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 27 marzo 2023) Mettiamo subito in chiaro: nessuna motovedetta dellaitaliana ha sganciato un missile perre una nave umanitaria. Ma da un punto di vista figurato è un po’ come se lo avesse fatto, come se si fosse tolta un macigno dalle scarpe, altro che sassolino. La nota pubblicata ieri dalle autorità marittime è stato un duro j’accuse alle attività delle Ong che con le “continue chiamate” e gli ordini ignorati intralciano le attività di salvataggio dei nostricoste. L’anarchia della Luise Michel Perché va bene salvare i migranti in mare. Va bene cercare di evitare nuove tragedie come quelle di Cutro o come quella al largo della Libia di qualche settimana fa. Ma le regole sono regole. E vanno rispettate. Per questo l’autorità marittima di Lampedusa ha messo le ganasce alla Luise Michel, la nave ...

repubblica : La nave di Banksy, 'femminista e antifascista', bloccata a Lampedusa per violazioni del nuovo decreto dopo aver sal… - SeaWatchItaly : ?? La cosiddetta guardia costiera libica minaccia una nave di salvataggio e spara colpi d'arma da fuoco! Oggi, dal n… - lmisculin : Stamattina la 'Guardia Costiera libica' ha sparato dei colpi verso la nave Ocean Viking in acque internazionali. Lo… - 30mirella51 : RT @SecolodItalia1: La Guardia costiera contro le Ong: continue chiamate per mettere in difficoltà i soccorsi. Gasparri: a chi giova? https… - Mirandola59 : RT @Patty66509580: L'ammiraglio Liardo, che nel 2021 testimoniò al processo Open Arms in difesa di #Salvini, passerà presto al comando gene…