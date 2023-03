La grandine distrugge il campo di tulipani | l’imprenditore cade nel pianto e la disperazione

(Di lunedì 27 marzo 2023) . Aveva investito tutto su un bellissimodi, da rivendere poi nei mercati floreali d’Italia. Almeno era questo il progetto iniziale, prima che lae il diluvio di queste oressero quel bel raccolto di. Dei fuori rosa bellissimi che comparivano sul terreno, non è rimasto nulla. Solo fiori appassiti, morti o distrutti dalle condizioni metereologiche. Ildidistrutto dal maltempo di queste oreha deciso di pubblicare la sua rabbia esul web, arrivando a uscire nonostante labattente. La sciagura ha toccatoGiuseppe Savino, conosciuto nell’ambiente floreale per un terreno nella zona del foggiano. ...

