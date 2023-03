La Germania si ferma: sciopero di 24 ore nei trasporti (Di lunedì 27 marzo 2023) Per 24 ore in Germania sarà quasi impossibile prendere un treno, mentre la maggior parte degli aeroporti è stata costretta ad annullare quasi tutti i voli in partenza, almeno nella prima parte della giornata. È il primo... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 marzo 2023) Per 24 ore insarà quasi impossibile prendere un treno, mentre la maggior parte degli aeroporti è stata costretta ad annullare quasi tutti i voli in partenza, almeno nella prima parte della giornata. È il primo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fabiocenation : In Germania i sindacati rifiutano adeguamento salariale del 5%,la Francia è ferma per la riforma dell'età pensionab… - GLMormile3 : @mpignatiello @ultimora_pol #piantedosi dice stupidaggini, l'Italia per i migranti e' solo una frontiera, nemmeno 1… - rassegnally : E oggi anche la #Germania affronta la grana #sciopero: si ferma praticamente tutto il trasporto. La battaglia è sug… - azzocchi : @Aelois_ @pisellino_1977 Il mese scorso in Germania per lavoro, a cena in un ristorante “siciliano” ordino spaghett… - NedKras : @matteomacor Questo si ferma sull'opinione pubblica favorevole. In Germania ci sono politiche di integrazione Favor… -