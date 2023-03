La Gent-Wevelgem di van Aert è un atto di fiducia (Di lunedì 27 marzo 2023) Ci sono secondi posti che sono un fallimento, altri che sono un successo. Ci sono secondi posti tristi, altri allegrissimi, altri ancora che sono una gran soddisfazione e non solo personale, ma doppia, per il risultato e per chi è riuscito a vincere. Quello di Wout van Aert alla Gent-Wevelgem 2023 appartiene a questi ultimi: secondo dietro al compagno Christophe Laporte, uno al fianco dell’altro, tutti e due a braccia alzate dopo una dimostrazione di forza di squadra lunga cinquantatré chilometri. Avrebbe potuto vincerla, non lo ha fatto. E non lo ha fatto perché, a volte, ci sono cose più importanti che una vittoria in più nel palmares. E poco importa se Eddy Merckx non ha approvato: “È una scelta legittima lasciare la vittoria al proprio compagno di squadra, ma io non l'avrei ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 marzo 2023) Ci sono secondi posti che sono un fallimento, altri che sono un successo. Ci sono secondi posti tristi, altri allegrissimi, altri ancora che sono una gran soddisfazione e non solo personale, ma doppia, per il risultato e per chi è riuscito a vincere. Quello di Wout vanalla2023 appartiene a questi ultimi: secondo dietro al compagno Christophe Laporte, uno al fianco dell’altro, tutti e due a braccia alzate dopo una dimostrazione di forza di squadra lunga cinquantatré chilometri. Avrebbe potuto vincerla, non lo ha f. E non lo ha fperché, a volte, ci sono cose più importanti che una vittoria in più nel palmares. E poco importa se Eddy Merckx non ha approvato: “È una scelta legittima lasciare la vittoria al proprio compagno di squadra, ma io non l'avrei ...

