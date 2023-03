La First Citizens Bank rileva gran parte della Silicon Valley Bank: le regole per i clienti (Di lunedì 27 marzo 2023) La Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) ha stipulato un contratto di acquisto e assunzione per tutti i depositi e prestiti della fallita Silicon Valley Bridge Bank, National Association, da parte della First Citizens Bank & Trust Company, Raleigh, North Carolina. Le 17 ex filiali della Silicon Valley Bridge Bank, National Association, apriranno come First Citizens Bank & Trust Company. «I clienti della Silicon Valley Bridge Bank, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023) La Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) ha stipulato un contratto di acquisto e assunzione per tutti i depositi e prestitifallitaBridge, National Association, da& Trust Company, Raleigh, North Carolina. Le 17 ex filialiBridge, National Association, apriranno come& Trust Company. «IBridge, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : First Citizens Bank rileverà gran parte di Silicon Valley Bank, fallita a inizio marzo: le sue 17 ex filiali aprira… - SecolodItalia1 : La First Citizens Bank rileva gran parte della Silicon Valley Bank: le regole per i clienti - SkyTG24 : #3Fattori L'economia spiegata in maniera semplice da @MariangelaPira ?? Svb acquistata da First Citizens Bank ?? Le… - FurioGarbagnati : RT @francelenzi: Con la vendita a First Citizens, l'affare SVB costerà al fondo di tutela americano circa 20 mld di dollari. - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: First Citizens Bank rileverà gran parte di Silicon Valley Bank, fallita a inizio marzo: le sue 17 ex filiali apriranno og… -