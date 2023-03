La FIFA pagherà 350 milioni ai club per i calciatori convocati al mondiale del 2026 (Di lunedì 27 marzo 2023) Accordo raggiunto tra ECA e FIFA: dal prossimo mondiale i club avranno 350 milioni di compensazione per i calciatori convocati: torna anche la Coppa Intercontinentale Il presidente della FIFA, Gianni Infantino e il presidente dell’ECA, Nasser Al-Khelaifi, hanno hanno firmato oggi un rinnovato memorandum d’intesa. L’accordo prevede il rinnovato impegno da parte dei club ad aderire al calendario delle partite internazionali oltre all’approvazione del mondiale per club a 24 squadre che partirà nel 2025. Oltre al mondiale per club, l’ECA ha accettato il ritorno della Coppa Intercontinentale, tra la vincitrice della Uefa Champions League e la vincitrice di uno spareggio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Accordo raggiunto tra ECA e: dal prossimoavranno 350di compensazione per i: torna anche la Coppa Intercontinentale Il presidente della, Gianni Infantino e il presidente dell’ECA, Nasser Al-Khelaifi, hanno hanno firmato oggi un rinnovato memorandum d’intesa. L’accordo prevede il rinnovato impegno da parte deiad aderire al calendario delle partite internazionali oltre all’approvazione delpera 24 squadre che partirà nel 2025. Oltre alper, l’ECA ha accettato il ritorno della Coppa Intercontinentale, tra la vincitrice della Uefa Champions League e la vincitrice di uno spareggio ...

Canada: la nazionale femminile sciopera, ma dopo appena un giorno lo revoca Tale accordo, una volta concluso, sarà un accordo storico che porterà cambiamenti reali e pagherà ...che avrebbe permesso la squadra nazionale femminile per la prossima Coppa del Mondo FIFA, né l'... La Pimenta: "Alcuni agenti hanno chiamato i giocatori lo stesso giorno della morte di Raiola" Forse nessuno lo pagherà, ma è il potenziale che ha quando arriva in un club. Con esso arrivano ... " Si arriva al regolamento Fifa per gli agenti e Pimenta sfoggia le sue competenze da giurista: " ...