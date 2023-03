‘La cucina italiana? Una copia di quella americana’. Il Financial Times stronca il Made in Italy (Di lunedì 27 marzo 2023) Carbonara, tiramisù, panettone e ora anche il Parmigiano reggiano sono state prese di mira dal Financial Times, all’indomani della candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco. Una posizione che viene sostenuta dalle dichiarazioni rese da Alberto Grandi, storico dell’alimentazione e docente universitario a Parma. Le dichiarazioni che fanno tremare il Made in Italy L’esperto non è la prima volta che si schiera ‘contro’ la cucina italiana sottolineando che le ricette tricolori non sono altro che ‘bugie’ puntando l’indice contro il panettone, la carbonara e il tiramisù. Il tecnico culinario ritiene che si tratti di tutte pietanze che nascono dalla cucina moderna. Si tratterebbe, quindi, di invenzioni moderne. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023) Carbonara, tiramisù, panettone e ora anche il Parmigiano reggiano sono state prese di mira dal, all’indomani della candidatura dellacome patrimonio immateriale dell’Unesco. Una posizione che viene sostenuta dalle dichiarazioni rese da Alberto Grandi, storico dell’alimentazione e docente universitario a Parma. Le dichiarazioni che fanno tremare ilinL’esperto non è la prima volta che si schiera ‘contro’ lasottolineando che le ricette tricolori non sono altro che ‘bugie’ puntando l’indice contro il panettone, la carbonara e il tiramisù. Il tecnico culinario ritiene che si tratti di tutte pietanze che nascono dallamoderna. Si tratterebbe, quindi, di invenzioni moderne. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Prendere la foto di Alberto Grandi, docente di economia nonché esperto di storia della cucina italiana tanto da ess… - AngeloCiocca : Ah, vorrei annunciare che, nel frattempo, la cucina italiana è stata candidata a Patrimonio Culturale Immateriale d… - fraversion : Paolo Limiti era un creativo vero. Lavorò con Mike, portò la cucina in tv in Italia, ha scritto brani per grandi ar… - Fedenwski : Comunque dopo tre giorni a Napoli mi sento di concludere che è oggettivamente vero che hanno la miglior cucina d'Italia. - maola_varalli : RT @luisannamesseri: Che gli chef stellati esultino per candidatura #cucinaitaliana a patrimonio #Unesco mi fa ridere??sono anni che rivisit… -