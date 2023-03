La crisi in Israele e le proteste contro la riforma della giustizia (Di lunedì 27 marzo 2023) È da settimane che in Israele infiammano le proteste. La causa è la riforma della giustizia proposta del Ministro Yariv Levin. Sono diversi i nodi criticati e riguardano l’indebolimento della Corte suprema israeliana: la possibilità di ribaltare le decisioni della Corte da parte del Parlamento, l’impossibilità della Corte di gestire le ‘leggi fondamentali’, il cambiamento L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) È da settimane che ininfiammano le. La causa è laproposta del Ministro Yariv Levin. Sono diversi i nodi criticati e riguardano l’indebolimentoCorte suprema israeliana: la possibilità di ribaltare le decisioniCorte da parte del Parlamento, l’impossibilitàCorte di gestire le ‘leggi fondamentali’, il cambiamento L'articolo

