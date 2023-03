La crisi delle vocazioni minaccia la birra trappista: sempre meno monaci disposti a produrla (Di lunedì 27 marzo 2023) «Autentico prodotto trappista»: questa è l’etichetta, sinonimo di garanzia, che – secondo quanto stabilito dall’International Trappist Association – contraddistingue le birre prodotte all’interno di un’abbazia, sotto la supervisione di monaci (o eventualmente di suore). I cui ricavati sono da destinare al mantenimento della comunità religiosa, all’ordine dei monaci trappisti o a associazioni di beneficenza. La birra prodotta dai monaci trappisti delle Fiandre, nel Belgio settentrionale, e apprezzata in molti alti Paesi europei (tra cui l’Italia), è il frutto di una tradizione centenaria. Che potrebbe, però, interrompersi presto. Questo a causa della crisi delle vocazioni: come spiega Repubblica, la crescente scarsità di giovani ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) «Autentico prodotto»: questa è l’etichetta, sinonimo di garanzia, che – secondo quanto stabilito dall’International Trappist Association – contraddistingue le birre prodotte all’interno di un’abbazia, sotto la supervisione di(o eventualmente di suore). I cui ricavati sono da destinare al mantenimento della comunità religiosa, all’ordine deitrappisti o a associazioni di beneficenza. Laprodotta daitrappistiFiandre, nel Belgio settentrionale, e apprezzata in molti alti Paesi europei (tra cui l’Italia), è il frutto di una tradizione centenaria. Che potrebbe, però, interrompersi presto. Questo a causa della: come spiega Repubblica, la crescente scarsità di giovani ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SBidimedia : In Israele ???? in atto una delle più grandi proteste della storia del paese: Bloccata l'autostrada a Tel Aviv, forz… - Gitro77 : L'Unione Europea ci ha regalato crisi continue, aumento delle disuguaglianze, deflazione salariale e crescita asfit… - Mov5Stelle : Lo sfruttamento eccessivo e l’uso inappropriato del suolo e delle acque, i fenomeni di siccità e tutti gli effetti… - maryemanuel7532 : RT @SBidimedia: In Israele ???? in atto una delle più grandi proteste della storia del paese: Bloccata l'autostrada a Tel Aviv, forzati i po… - ADM_assdemxmi : RT @wireditalia: Lo rivela primo studio al mondo ad aver esaminato tutti i sistemi idrici globali per conto delle Nazioni unite: tra pochi… -