La Corte francese sta per decidere sulla sorta di Pietrostefani | un altro beneficiario della “dottrina Mitterrand”

Domani la Corte di Cassazione francese dovrà decidere se accogliere il ricorso della procura generale, consentendo l'estradizione di dieci terroristi rossi, tra i quali spicca il nome di uno dei mandanti dell'omicidio Calabresi, Giorgio Pietrostefani, seppellendo o meno la dottrina Mitterrand. Quella stessa dottrina enunciata dal grande leader socialista nel febbraio del 1985 grazie alla quale già in precedenza le porte d'Oltralpe erano state aperte a tante persone colpevoli di gravi reati o di essere funzionali all'eversione. Purché innocui per la Francia e purché di sinistra, naturalmente. Toni Negri, Franco Piperno, Lanfranco Pace, Oreste Scalzone, per citare le menti più vivaci di quel periodo, trovarono accoglienza dai cugini sfuggendo ad ordini ...

