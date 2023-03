La Corea del Nord lancia un missile balistico (Di lunedì 27 marzo 2023) La Corea del Nord ha lanciato almeno un missile balistico verso il Mar del Giappone. Lo denuncia lo Stato Maggiore interforze della Corea del Sud. Si tratta dell'ultimo di una serie di lanci ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Ladelhato almeno unverso il Mar del Giappone. Lo denuncia lo Stato Maggiore interforze delladel Sud. Si tratta dell'ultimo di una serie di lanci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Corea del Nord questa settimana ha testato un nuovo drone sottomarino di attacco nucleare in risposta alle eserc… - sscnapoli : ???? Minjae pareggia con la Corea del Sud. - cjmimun : La Corea del Nord ha lanciato almeno un missile balistico verso il Mar del Giappone. Lo denuncia lo Stato Maggiore… - GeopoliticalCen : Se la Corea del Nord eseguirà un test atomico esso non andrà interpretato come una sfida di Kim agli Usa ma il segn… - MediasetTgcom24 : Corea del Nord, lanciati due missili balistici a corto raggio #coreadelnord #27marzo -