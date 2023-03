La confessione di Michele Bravi su Maria De Filippi: “Lavorare con lei…” (Di lunedì 27 marzo 2023) Michele Bravi è uno dei giudici del serale di Amici 22, nonché un cantante molto amato. L’artista è stato ospite ieri nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. Qui si è raccontato apertamente, insieme ai suoi colleghi di giuria Cristiano Malgioglio e il ballerino Giuseppe Giofré. Michele ha voluto spendere delle parole molto speciali per il programma tv e anche per la sua conduttrice, Maria De Filippi. Vediamo che cosa ha detto Bravi. Michele Bravi, la confessione speciale su Maria e su Amici 22 Michele ha detto che Amici lo ha adottato. Poi ha svelato alla Toffanin di voler fare una confessione sulla De Filippi. Il cantante ha affermato che scoprire ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 marzo 2023)è uno dei giudici del serale di Amici 22, nonché un cantante molto amato. L’artista è stato ospite ieri nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. Qui si è raccontato apertamente, insieme ai suoi colleghi di giuria Cristiano Malgioglio e il ballerino Giuseppe Giofré.ha voluto spendere delle parole molto speciali per il programma tv e anche per la sua conduttrice,De. Vediamo che cosa ha detto, laspeciale sue su Amici 22ha detto che Amici lo ha adottato. Poi ha svelato alla Toffanin di voler fare unasulla De. Il cantante ha affermato che scoprire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : La confessione di Michele Bravi su Maria De Filippi: “Lavorare con lei…” #verissimo #amici22 - StraNotizie : Michele Bravi fa una confessione su Maria De Filippi e Amici - andreastoolbox : Michele Bravi fa una confessione su Maria De Filippi e Amici #Bravi #Michele #fa #confessione #una ??????? - infoitcultura : Amici 22, la confessione a Verissimo di Michele Bravi e Giuseppe Giofrè: «Siamo fidanzati» - b3li_02 : RT @alemazzolenii: Confessione: Non ho mai visto una puntata di Amici e non so nemmeno un nome dei concorrenti ma avevo bisogno di sentire… -