Kurt Angle: "Non penso sia il momento giusto per inserire Rey Mysterio nella HOF" Kurt Angle ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera nel pro wrestling, tra cui quello di diventare più volte campione del mondo. Nella sua carriera, ha affrontato anche molti leggendari lottatori, tra cui Rey Mysterio. Quest'ultimo, si unirà a un gruppo selezionato di superstar che sono diventate WWE Hall of Famers mentre erano ancora in azione nella compagnia. Durante un dibattito al The Kurt Angle Show, la medaglia d'oro olimpica ha parlato dell'imminente inserimento di Rey in questa cerchia. Le sue parole "Sono molto felice per lui, ma devo dire anche sorpreso per le modalità del suo inserimento. Penso che Rey sia stato inserito nella Hall of Fame prematuramente, anche se lo merita ugualmente;

