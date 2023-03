Kosovo vs Andorra – ultime notizie e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ilcercherà di ottenere la prima vittoria nel Gruppo I delle qualificazioni a Euro 2024 quando ospiteràmartedì 28 marzo. Gli ospiti, invece, sono stati sconfitti per 2-0 in casa dalla Romania nel fine settimana. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIn effetti, essendo diventato una nazione calcistica riconosciuta a tutti gli effetti dalla FIFA solo nel 2016, ilsentirà la grande opportunità di qualificarsi per il suo primo torneo importante anche in questa fase iniziale del suo sviluppo. Essendo stato inserito nel Gruppo I insieme a Svizzera, Israele, Romania, Bielorussia e i loro prossimi avversari ...